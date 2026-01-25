Macut: Zaprepašćen sam podelama u društvu, otvoreni smo za dijalog sa Evropskim parlamentom

Premijer Đuro Macut izjavio je da su Srbiji potrebni razgovori, a ne podele, argumenti zasnovani na činjenicama, a ne uvrede i isključivost, navodeći da je "zaprepašćen" podelama u društvu.

"Samo kroz dijalog možemo da izgradimo poverenje i stvorimo ambijent u kojem se razlike ne doživljavaju kao pretnja, već kao podsticaj za bolja rešenja. Na tom putu još nismo stigli do kraja i ne treba da se zavaravamo da je taj posao završen", rekao je Macut u intervjuu za list Politika. Naveo je da je uveren da smo danas kao duštvo napravili pomak i da smo odmakli dalje nego što smo bili pre godinu dana i to da je to osnov na kojem možemo da nastavimo. Macut je