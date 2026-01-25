Kobnih 10 sekundi: Kako su savezni agenti prvo oduzeli pištolj, a onda ubili civila u Mineapolisu (uznemirujuće)

Kurir
Savezni agenti koji su u subotu u Mineapolisu obarali muškarca na zemlju oduzeli su pištolj koji je nosio samo nekoliko trenutaka pre nego što su ga više puta upucali, navodi analiza videa Vašington posta, koja je zabeležila incident iz više uglova.

Snimci pokazuju da je do osam agenata pokušavalo da uhapsi Aleksa Džefrija Pretija, 37-godišnjeg medicinskog tehničara u intenzivnoj nezi. Jedan je izašao iz gužve držeći Pretijev pištolj, a manje od sekunde kasnije ispaljen je prvi od, kako se čini, deset hitaca. Nije jasno iz videa da li su ostali agenti shvatili da je Preti – za koga lokalne vlasti veruju da je imao dozvolu za nošenje oružja – bio razoružan. Preti je bio treća osoba u poslednjih nekoliko nedelja
