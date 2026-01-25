Tramp u Davosu, Vučić iz Davosa

Radar pre 26 minuta  |  Milan Ćulibrk
Tramp u Davosu, Vučić iz Davosa

Prvog čoveka Federalnih rezervi Džeroma Pauela podržale su kolege širom sveta. Male su šanse da će im se pridružiti i guvernerka NBS, jer bi to mogla pogrešno da se protumači na Andrićevom vencu. Uostalom, predsednik Srbije više liči na predsednika SAD i Turske nego na premijera iz Kanade

Nezavisnost centralnih banaka predstavlja kamen temeljac cenovne, finansijske i ekonomske stabilnosti u interesu građana kojima služimo. Stoga je ključno očuvanje te nezavisnosti, uz puno poštovanje vladavine prava i demokratske odgovornosti. Ovo su dve ključne rečenice u kratkom saopštenju, koje su 11. januara potpisali guverneri vodećih centralnih banaka sveta, izražavajući na taj način punu solidarnost i podršku kolegi iz SAD, predsedniku Federalnih rezervi
