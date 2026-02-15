Delegacije Srbije i Azerbejdžana potpisale više sporazuma, između ostalog i o izgradnji gasne elektrane

Delegacije Srbije i Azerbejdžana potpisale više sporazuma, između ostalog i o izgradnji gasne elektrane

Delegacije Vlada Srbije i Azerbejdžana danas su u Beogradu razmenile niz potpisanih bilateralnih sporazuma, javlja agencija Beta.

Potpisana su dva sporazuma, prvi o saradnji u oblasti bezdbednosti o razmeni hrane, i drugi o razvoju, projektovanju, izgradnji i upravljanju elektrana sa gasno parnim ciklusom. Takođe potpisano je i pet memoranduma, od čega jedan o saradnji u oblasti kulture, i četiri o razumevanju u oblastima privrede, informisanja, kulture, sporta i zdravstvenog osiguranja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da bi do 2029. godine trebalo da se otvori gasna
