Delegacije Vlada Srbije i Azerbejdžana razmenile potpisane bilateralne sporazume

Serbian News Media pre 3 sata
Delegacije Vlada Srbije i Azerbejdžana razmenile potpisane bilateralne sporazume

Delegacije Vlada Srbije i Azerbejdžana danas su u Beogradu razmenile niz potpisanih bilateralnih sporazuma.

Potpisana su dva sporazuma, prvi o saradnji u oblasti bezdbednosti o razmeni hrane, i drugi o razvoju, projektovanju izgradnji i upravljanju elektrana sa gasno parnim ciklusom. Takođe potpisano je i pet memoranduma, od čega jedan o saradnji u oblasti kulture, i četiri o razumevanju u oblastima privrede, informisanja, kulture, sporta i zdravstvenog osiguranja.
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Vučić: Svetla budućnost u odnosima Srbije i Azerbejdžana (VIDEO)

Vučić: Svetla budućnost u odnosima Srbije i Azerbejdžana (VIDEO)

Vesti online pre 3 sata
Otvaranje gasne elektrane kraj Niša najavljeno za 2029. godinu, pominju se tri moguće lokacije

Otvaranje gasne elektrane kraj Niša najavljeno za 2029. godinu, pominju se tri moguće lokacije

Južne vesti pre 3 sata
Delegacije Srbije i Azerbejdžana potpisale više sporazuma, između ostalog i o izgradnji gasne elektrane

Delegacije Srbije i Azerbejdžana potpisale više sporazuma, između ostalog i o izgradnji gasne elektrane

Nova ekonomija pre 4 sati
Delegacije Vlada Srbije i Azerbejdžana razmenile potpisane bilateralne sporazume

Delegacije Vlada Srbije i Azerbejdžana razmenile potpisane bilateralne sporazume

Danas pre 5 sati
Potpisan sporazum sa Azerbejdžanom o gradnji gasne elektrane u Srbiji

Potpisan sporazum sa Azerbejdžanom o gradnji gasne elektrane u Srbiji

Radio 021 pre 4 sati
Potpisan Sporazum o gradnji gasne elektrane u Srbiji sa Azerbejdžanom, kao i još šest dokumenata

Potpisan Sporazum o gradnji gasne elektrane u Srbiji sa Azerbejdžanom, kao i još šest dokumenata

N1 Info pre 5 sati
Vučić nakon sednice Saveta za partnerstvo sa Azerbejdžanom: Predstoji svetla budućnost u odnosima dve zemlje

Vučić nakon sednice Saveta za partnerstvo sa Azerbejdžanom: Predstoji svetla budućnost u odnosima dve zemlje

Insajder pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

OsiguranjeVlada SrbijeAzerbejdžansrbija

Ekonomija, najnovije vesti »

Počinju nove blokade granica! Evropska unija odbila sve predloge prevoznika Zapadnog Balkana: "Uklopite se u pravilo 90/180…

Počinju nove blokade granica! Evropska unija odbila sve predloge prevoznika Zapadnog Balkana: "Uklopite se u pravilo 90/180, drugačije ne može"

Blic pre 19 minuta
Snažne oscilacije upućuju na pojačanu nervozu na tržištima

Snažne oscilacije upućuju na pojačanu nervozu na tržištima

SEEbiz pre 3 minuta
EU zatvara vrata ruskom gasu: Srbija traži nove izvore snabdevanja

EU zatvara vrata ruskom gasu: Srbija traži nove izvore snabdevanja

B92 pre 1 sat
Nekada najbogatija opština, a sada na dnu liste

Nekada najbogatija opština, a sada na dnu liste

B92 pre 2 sata
INTERVJU Ivan Ostojić, koautor knjige „Mit o balkanskom tigru“: Politička elita iz 90-ih i početka 2000-ih stopila se u novu…

INTERVJU Ivan Ostojić, koautor knjige „Mit o balkanskom tigru“: Politička elita iz 90-ih i početka 2000-ih stopila se u novu ekonomsku elitu

Danas pre 4 sati