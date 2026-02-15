Potpisan sporazum sa Azerbejdžanom o gradnji gasne elektrane u Srbiji

Radio 021 pre 2 sata  |  Tanjug
Potpisan sporazum sa Azerbejdžanom o gradnji gasne elektrane u Srbiji

Srbija i Azerbejdžan razmenili su u Palati Srbija sedam potpisanih bilateralnih sporazuma o saradnji, među kojima je i sporazum o izgradnji gasne elektrane u Srbiji.

Sporazumi i memorandumi su razmenjeni u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva. U pitanju su dokument o saradnji na izgradnji gasne elektrane, sporazum o saradnji u oblasti bezbednosti hrane, memorandum o razumevanju između ministarstava privrede, kao i memorandumi o saradnji u oblasti medija i komunikacija, kulture, sporta i zdravstvenog osiguranja. Vučić: Izgradnja gasne elektrane u okolini Niša Predsednik Srbije
