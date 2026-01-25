Sabalenka srušila Đokovićev niz i plasirala se među osam najboljih u Melburnu

RTS pre 1 sat
Sabalenka srušila Đokovićev niz i plasirala se među osam najboljih u Melburnu

Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka plasirala se u četvrtfinale Australijan opena, pošto je u osmini finala savladala Kanađanku Viktoriju Mboko rezultatom sa 2:0, po setovima 6:1, 7:6 (1).

Beloruskinja je tako stigla do četvrtog uzastopnog četvrtfinala u Melburnu, kao i 13. uzastopnog na grend slem turnirima, nastavivši impresivan niz bez izgubljenog seta na ovogodišnjem takmičenju. Na ovom meču Sabalenka je i srušila rekord Novaka Đokovića jer je dobila 20. uzastopni taj-brejk na grend slemovima, tačnije nije ga izgubila još od 2023. godine. Takođe, stigla je i od osam četvrtfinala na grend slemovima na tvrdoj podlozi što je poslednji put pošlo za
