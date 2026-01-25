Kakav meč Ive Jović - demonstrirala silu za 54 minuta!

B92 pre 5 minuta
Kakav meč Ive Jović - demonstrirala silu za 54 minuta!

Iva Jović (18), američka teniserka srpskog porekla, plasirala se u četvrtfinale Australijan opena.

Jovićeva je deklasirala Juliju Putincevu sa 6:0, 6:1, dozvolivši joj samo jedan gem tokom meča koji je trajao samo 54 minuta. Iva je naročito dominantna bila u prvom setu, u kom je uručila "krompir" rivalki, a malo je falilo da tako bude i u nastavku. Napravila je dva brejka, Putinceva je jedan bratila, ali je Iva potom načinila još jedan i tako potvrdila trijumf. Jovićeva će u narednoj rundi igrati protiv Arine Sabalenke, koja je sa 2-0 eliminisala Viktoriju
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

VIDEO Iva Jović (18) na nezapamćen način demolirala rivalku: Porušila sve rekorde u Melburnu, a onda usledila ova reakcija

VIDEO Iva Jović (18) na nezapamćen način demolirala rivalku: Porušila sve rekorde u Melburnu, a onda usledila ova reakcija

Nova pre 15 minuta
Šta ovo bi?! Iva Jović umalo na biciklu do Sabalenke!

Šta ovo bi?! Iva Jović umalo na biciklu do Sabalenke!

Sport klub pre 15 minuta
Iva Jović je hit Australijan Opena! Američka Srpkinja demontirala protivnicu sa 6:0, 6:1 za četvrtfinale!

Iva Jović je hit Australijan Opena! Američka Srpkinja demontirala protivnicu sa 6:0, 6:1 za četvrtfinale!

Telegraf pre 29 minuta
Sabalenka komplikovala, ali nije izgubila ni set

Sabalenka komplikovala, ali nije izgubila ni set

B92 pre 1 sat
Sabalenka oborila rekord Đokovića

Sabalenka oborila rekord Đokovića

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Australian OpenIva Jović

Sport, najnovije vesti »

Kakav meč Ive Jović - demonstrirala silu za 54 minuta!

Kakav meč Ive Jović - demonstrirala silu za 54 minuta!

B92 pre 5 minuta
VIDEO Iva Jović (18) na nezapamćen način demolirala rivalku: Porušila sve rekorde u Melburnu, a onda usledila ova reakcija

VIDEO Iva Jović (18) na nezapamćen način demolirala rivalku: Porušila sve rekorde u Melburnu, a onda usledila ova reakcija

Nova pre 15 minuta
Šta ovo bi?! Iva Jović umalo na biciklu do Sabalenke!

Šta ovo bi?! Iva Jović umalo na biciklu do Sabalenke!

Sport klub pre 15 minuta
Srpsko čudo upisalo prvu grend slem pobedu: Vujović otkrila kako je rešen zdravstveni problem, sada napada najveće visine

Srpsko čudo upisalo prvu grend slem pobedu: Vujović otkrila kako je rešen zdravstveni problem, sada napada najveće visine

Nova pre 35 minuta
Veliki doprinos Vučevića - Čikago u poslednjoj sekundi srušio Boston VIDEO

Veliki doprinos Vučevića - Čikago u poslednjoj sekundi srušio Boston VIDEO

B92 pre 30 minuta