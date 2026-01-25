Kakav meč Ive Jović - demonstrirala silu za 54 minuta!

Iva Jović (18), američka teniserka srpskog porekla, plasirala se u četvrtfinale Australijan opena.

Jovićeva je deklasirala Juliju Putincevu sa 6:0, 6:1, dozvolivši joj samo jedan gem tokom meča koji je trajao samo 54 minuta. Iva je naročito dominantna bila u prvom setu, u kom je uručila "krompir" rivalki, a malo je falilo da tako bude i u nastavku. Napravila je dva brejka, Putinceva je jedan bratila, ali je Iva potom načinila još jedan i tako potvrdila trijumf. Jovićeva će u narednoj rundi igrati protiv Arine Sabalenke, koja je sa 2-0 eliminisala Viktoriju