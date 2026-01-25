Marijana objavila slike iz mladosti: Visi naglavačke, penje se na stene, niko ne veruje kako izgleda

Modna kreatorka Marijana Mateus hrabro gazi šestu deceniju i izgleda fenomenalno.

Ona je aktivna na društvenim mrežama pa je sada pokazala kako je nekada izgledala. Mateusova je podlegla trendu kolekcije slika deceniju ranije pa je sve iznenadila. Marijana je pokazala slike na kojima je vidimo sa prepoznatljivim osmehom dok šeta sa šeširom na glavi, pozira na stenama u kupaćem, ali i radi vežbe, pa na drvetu visi naglavačke. Njeni pratioci su joj poručili da joj vreme ne može ništa i da iako danas izgleda drugačije, s godinama izgleda bolje.
