Srbija protiv njih napravila čudo na EP, rukometaši Nemačke zaboravili na "Orlove" i ređaju pobede!

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Srbija protiv njih napravila čudo na EP, rukometaši Nemačke zaboravili na "Orlove" i ređaju pobede!

Rukometna reprezentacija Nemačke pobedila je večeras u Herningu selekciju Norveške rezultatom 30:28 u meču Grupe 1 Evropskog prvenstva, koje se održava u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj.

Najefikasniji u reprezentaciji Nemačke bio je Marko Grgić sa sedam golova. Johanes Gola i Luks Zerbe postigli su po pet golova. U redovima Norveške po pet pogodaka dali su August Baskar Pedersen, Kevin Guliksen i Sander Sagosen. Rukometaši Danske su ranije danas savladali Španiju rezultatom 36:31 u Grupi 1, dok je Francuska bila bolja od Portugalije sa 46:38. Nemačka posle ovog trijumfa ima šest bodova u Grupi 1, Francuska i Danska po četiri, Norveška i Portugalija
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Rukometaši Nemačke pobedili Norvešku na EP

Rukometaši Nemačke pobedili Norvešku na EP

Danas pre 4 sati
Rukometaši Danske pobedili Španiju na EP

Rukometaši Danske pobedili Španiju na EP

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RukometEvropsko prvenstvoPortugalNemačkaDanskaŠvedskaNorveškaŠpanijaFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Sabalenka komplikovala, ali nije izgubila ni set

Sabalenka komplikovala, ali nije izgubila ni set

B92 pre 23 minuta
Prva grend slem pobeda Lune Vujović

Prva grend slem pobeda Lune Vujović

Sport klub pre 1 sat
Osmina finala Australijan opena kao nikada do sada

Osmina finala Australijan opena kao nikada do sada

B92 pre 59 minuta
Mbape "panenku" posvetio Brahimu Dijasu VIDEO

Mbape "panenku" posvetio Brahimu Dijasu VIDEO

B92 pre 59 minuta
Srbija protiv njih napravila čudo na EP, rukometaši Nemačke zaboravili na "Orlove" i ređaju pobede!

Srbija protiv njih napravila čudo na EP, rukometaši Nemačke zaboravili na "Orlove" i ređaju pobede!

Telegraf pre 1 sat