Srbija protiv njih napravila čudo na EP, rukometaši Nemačke zaboravili na "Orlove" i ređaju pobede!

Rukometna reprezentacija Nemačke pobedila je večeras u Herningu selekciju Norveške rezultatom 30:28 u meču Grupe 1 Evropskog prvenstva, koje se održava u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj.

Najefikasniji u reprezentaciji Nemačke bio je Marko Grgić sa sedam golova. Johanes Gola i Luks Zerbe postigli su po pet golova. U redovima Norveške po pet pogodaka dali su August Baskar Pedersen, Kevin Guliksen i Sander Sagosen. Rukometaši Danske su ranije danas savladali Španiju rezultatom 36:31 u Grupi 1, dok je Francuska bila bolja od Portugalije sa 46:38. Nemačka posle ovog trijumfa ima šest bodova u Grupi 1, Francuska i Danska po četiri, Norveška i Portugalija