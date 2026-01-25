Rukometaši Nemačke pobedili Norvešku na EP

Rukometaši Nemačke pobedili su večeras u Herningu selekciju Norveške 30:28 (15:17), u utakmici Grupe 2 u drugoj fazi Evropskog prvenstva.Nemačku su do pobede predvodili Marko Grgić sa sedam i Johanes Gola i Lukas Zerbe sa po pet golova. Najefikasniji kod Norveške bili su Sander Sagosen, August Pedersen i Kevin Guliksen sa po pet pogodaka. Nemačka je prva u grupi sa šest bodova, a Norveška je četvrta sa dva poena. U narednom kolu, Nemačka će igrati protiv Danske, a