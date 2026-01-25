"Sva ta tenzija, malo publika, malo ovo, malo ono...": Novak Đoković pričao o svojoj nervozi i ko je uticao

"Sva ta tenzija, malo publika, malo ovo, malo ono...": Novak Đoković pričao o svojoj nervozi i ko je uticao

Novak Đoković je dospeo do druge nedelje Australijan Opena i ukoliko bi naredne dve godine isto učinio, značilo bi da je u osminu finala na turniru u Melburnu igrao čak dve decenije.

Dobro se, po sopstvenom priznanju, oseća i čeka meča sa Jakubom Menšikom više nego spreman. - Trudim se da ne razmišljam previše unapred. Nezahvalno je to raditi. Fizički se osećam najbolje što sam se osećao u dugo vremena. To sam i očekivao, s obzirom na to koliko sam vremena imao da se odmorim i da se pripremim za Australiju. Ona uvek dođe na početku sezone, svežiji si. I prošle godine sam igrao jako dobro, dobio Alkaraza u četvrtfinalu, tu se i desila povreda.
