"Ti nju voliš više nego mene..." Jelena Kostov sa suzama u očima o deci: "Tada mi je bilo najteže"

Jelena Kostov jedna je od naših najlepših pevačica.

Ona je privukla veliku pažnju javnosti, jer je prvi put otvoreno govorila o najemotivnijim trenucima u svom porodičnom životu. Jelena je ponosna mama dvoje dece osmogodišnjeg sina Milije i trogodišnje ćerke Mile, koje smatra svojim najvećim životnim uspehom. Pevačica je gostujući u jednoj emisiji govorila o periodu kada se njena ćerka rodila, posebno se osvrnuvši na reakciju njenog sina. – Nikada nisam mogla ni da zamislim da će toliko emotivno da doživi dolazak