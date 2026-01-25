"Tata bojan me je naučio" Senzacija Australjian opena spremna za Arinu Sabalenku

Večernje novosti pre 16 minuta
"Tata bojan me je naučio" Senzacija Australjian opena spremna za Arinu Sabalenku

SENZACIJA Australijan opena 2026. godine je američka teniserka srpskog porekla Iva Jović. Sprema se osamnaestogodišnjakinja za duel sa Arinom Sabalenkom, ali je sa obe noge čvrsto na zemlji.

FOTO: Tanjug/AP Iva je konstantna tokom turnira, napada, diktira ritam... - Da, rekla bih da me je tata prvi naučio tome. On je želeo da igram ovakav tenis. On nije zvanično trener, ali mislim da je u mene usadio pravi mentalitet. Vrlo je važno igrati da pobediš, smatram da to donosi uspeh na duže staze. Zahvalna sam tati na tome - rekla je Jovićeva kroz osmeh. Impresivno zvuči podatak da je tinejdžerka prepustila Juliji Putincevoj dan gem u borbi za četvrtfinale.
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

„Nije mi bitno da budem prva juniorka sveta, već da dobro odradim tranziciju“

„Nije mi bitno da budem prva juniorka sveta, već da dobro odradim tranziciju“

Nova pre 16 minuta
Novak Đoković kaže da je ona budući broj 1

Novak Đoković kaže da je ona budući broj 1

B92 pre 56 minuta
Iva Jović: Tata Bojan me naučio svemu, jedva čekam Sabalenku

Iva Jović: Tata Bojan me naučio svemu, jedva čekam Sabalenku

Sport klub pre 2 sata
Srpkinja je najveći teniski hit, a sada poručuje: "Pratim Zvezdu, Partizan, želim zlato vaterpolistima na EP"

Srpkinja je najveći teniski hit, a sada poručuje: "Pratim Zvezdu, Partizan, želim zlato vaterpolistima na EP"

Telegraf pre 1 sat
Alkaraz bez izgubljenog seta u četvrtfinalu Australijan opena, ali se namučio

Alkaraz bez izgubljenog seta u četvrtfinalu Australijan opena, ali se namučio

Danas pre 4 sati
„Smiri se, kretenu“: Đoković poslao vrlo ozbiljnu poruku jednoj osobi!

„Smiri se, kretenu“: Đoković poslao vrlo ozbiljnu poruku jednoj osobi!

Hot sport pre 4 sati
Gof u četvrtfinalu Australijan opena

Gof u četvrtfinalu Australijan opena

Radio sto plus pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TenisTanjugAustralian OpenArina SabalenkaIva Jović

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Vezenkov poludeo: Nasrnuo pesnicom na protivnika

(VIDEO) Vezenkov poludeo: Nasrnuo pesnicom na protivnika

Sport klub pre 1 minut
Srbija protiv Mađarske u velikom finalu

Srbija protiv Mađarske u velikom finalu

Sportske.net pre 16 minuta
Luka nastavlja da rešeta!

Luka nastavlja da rešeta!

Vesti online pre 1 minut
Velika tuča na utakmici Olimpijakosa: Saša Vezenkov u srcu skandala!

Velika tuča na utakmici Olimpijakosa: Saša Vezenkov u srcu skandala!

Hot sport pre 1 minut
„Nije mi bitno da budem prva juniorka sveta, već da dobro odradim tranziciju“

„Nije mi bitno da budem prva juniorka sveta, već da dobro odradim tranziciju“

Nova pre 16 minuta