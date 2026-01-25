"Tata bojan me je naučio" Senzacija Australjian opena spremna za Arinu Sabalenku

SENZACIJA Australijan opena 2026. godine je američka teniserka srpskog porekla Iva Jović. Sprema se osamnaestogodišnjakinja za duel sa Arinom Sabalenkom, ali je sa obe noge čvrsto na zemlji.

FOTO: Tanjug/AP Iva je konstantna tokom turnira, napada, diktira ritam... - Da, rekla bih da me je tata prvi naučio tome. On je želeo da igram ovakav tenis. On nije zvanično trener, ali mislim da je u mene usadio pravi mentalitet. Vrlo je važno igrati da pobediš, smatram da to donosi uspeh na duže staze. Zahvalna sam tati na tome - rekla je Jovićeva kroz osmeh. Impresivno zvuči podatak da je tinejdžerka prepustila Juliji Putincevoj dan gem u borbi za četvrtfinale.