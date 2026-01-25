Novak Đoković kaže da je ona budući broj 1

Novak Đoković zna šta je potrebno da se popne na vrh teniske planine. Najveći svih vremena je ubeđen da Iva Jović ima sve veštine da se popne na sam vrh.

Nakon Đokovićeve pobede u trećem kolu Australijan opena nad Botikom van de Zandshulpom u subotu uveče, izneo je smelu tvrdnju: 18-godišnja Iva Jović je budući svetski broj 1. Đoković je prethodno posavetovao Jovićevu, Amerikanku srpskog porekla, a ona je zatim otkrila da je te savete iskoristila u svojoj pobedi od 6-2, 7-3(3) nad sedmim nosiocem Đazmin Paolini u petak. Šampion sa 24 Grend slem titule rekao je da 18-godišnja Iva ima ključne kvalitete da se popne na