Šesti kandidat za generalnog direktora RTS-a Dragoljub Stankić

Beta pre 1 sat

Na sednici Upravnog odbora Javne medijske ustanove Radio-Televizije Srbije (RTS) otvorena je još jedna prijava na konkurs za generalnog direktora te medijske kuće.

Prijava je blagovremeno poslata 16. januara, a u RTS-u je primljena 23. januara, posle javnog otvaranja prijava 22. januara.

Prijavu je poslao Dragoljub Stankić, a Upravni odbor je utvrdio da on ispunjava uslove konkursa, javlja RTS. Njegova biografija nije preneta.

Na prethodnoj sednici otvoreno je deset prijava, od kojih je pet uzeto u razmatranje.

Kandidati čije prijave su tada ocenjene kao uredne i potpune poslali su: Dejan Stanković, Slađana Ivančević, Miloš Tanasković, Manja Grčić i Stanislav Veljković.

Upravni odbor će u zakonskom roku od 45 dana doneti odluku, a u međuvremenu će obaviti razgovor sa kandidatima.

Upravni odbor RTS-a doneo je odluku o ponovnom raspisivanju javnog konkursa za imenovanje generalnog direktora javnog medijskog servisa 15. decembra, pošto nijedan od kandidata koji su ispunjavali uslove prvog konkursa nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu glasova.

(Beta, 26.01.2026)

Povezane vesti »

Šesti kandidat za generalnog direktora RTS: Otvorena još jedna prijava

Šesti kandidat za generalnog direktora RTS: Otvorena još jedna prijava

N1 Info pre 52 minuta
Još jedan kandidat za generalnog direktora RTS-a: Prijavu poslao Dragoljub Stankić

Još jedan kandidat za generalnog direktora RTS-a: Prijavu poslao Dragoljub Stankić

Euronews pre 1 sat
Stigla još jedna prijava na konkurs: Ko je šesti kandidat za generalnog direktora RTS

Stigla još jedna prijava na konkurs: Ko je šesti kandidat za generalnog direktora RTS

Newsmax Balkans pre 52 minuta
Ovo je novi kandidat za direktora RTS-a: Za sada šestoro ispunjava uslove

Ovo je novi kandidat za direktora RTS-a: Za sada šestoro ispunjava uslove

Mondo pre 1 sat
Proširena lista za čelo Takovske: Stigla još jedna koverta, poznata imena svih kandidata za direktora RTS-a

Proširena lista za čelo Takovske: Stigla još jedna koverta, poznata imena svih kandidata za direktora RTS-a

Telegraf pre 1 sat
Upravni odbor RTS-a prihvatio još jednu prijavu na konkursu za generalnog ditektora

Upravni odbor RTS-a prihvatio još jednu prijavu na konkursu za generalnog ditektora

Insajder pre 1 sat
Šesti kandidat za generalnog direktora RTS-a Dragoljub Stankić

Šesti kandidat za generalnog direktora RTS-a Dragoljub Stankić

Serbian News Media pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSUpravni odbor

Društvo, najnovije vesti »

MUP: Zbog nasilničke vožnje iz saobraćaja isključena dvojica stranih državljana na području Loznice i Sombora

MUP: Zbog nasilničke vožnje iz saobraćaja isključena dvojica stranih državljana na području Loznice i Sombora

Danas pre 2 minuta
Studenti Pravnog u blokadi najavili bojkot nastave u znak podrške Novosađanima

Studenti Pravnog u blokadi najavili bojkot nastave u znak podrške Novosađanima

Danas pre 7 minuta
Šarene kuće, prelepi vidikovci i život bez žurbe: Jedno od najlepših sela Španije u kome se živi kao pre 50 godina

Šarene kuće, prelepi vidikovci i život bez žurbe: Jedno od najlepših sela Španije u kome se živi kao pre 50 godina

Danas pre 17 minuta
Sekretarka Medicinskog fakulteta u Beogradu o otkazu: Od mog potpisa podrške studentima bilo je jasno da ću biti izložena…

Sekretarka Medicinskog fakulteta u Beogradu o otkazu: Od mog potpisa podrške studentima bilo je jasno da ću biti izložena progonu

Danas pre 17 minuta
„Sada kartel može da izgubi stotine miliona evra“: Sagovornici Danasa o novom Dodikovom hvaljenju Vučića

„Sada kartel može da izgubi stotine miliona evra“: Sagovornici Danasa o novom Dodikovom hvaljenju Vučića

Danas pre 2 minuta