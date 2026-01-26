Šesti kandidat za generalnog direktora RTS-a Dragoljub Stankić

Beta pre 1 sat

Na sednici Upravnog odbora Javne medijske ustanove Radio-Televizije Srbije (RTS) otvorena je još jedna prijava na konkurs za generalnog direktora te medijske kuće.

Prijava je blagovremeno poslata 16. januara, a u RTS-u je primljena 23. januara, posle javnog otvaranja prijava 22. januara.

Prijavu je poslao Dragoljub Stankić, a Upravni odbor je utvrdio da on ispunjava uslove konkursa, javlja RTS. Njegova biografija nije preneta.

Na prethodnoj sednici otvoreno je deset prijava, od kojih je pet uzeto u razmatranje.

Kandidati čije prijave su tada ocenjene kao uredne i potpune poslali su: Dejan Stanković, Slađana Ivančević, Miloš Tanasković, Manja Grčić i Stanislav Veljković.

Upravni odbor će u zakonskom roku od 45 dana doneti odluku, a u međuvremenu će obaviti razgovor sa kandidatima.

Upravni odbor RTS-a doneo je odluku o ponovnom raspisivanju javnog konkursa za imenovanje generalnog direktora javnog medijskog servisa 15. decembra, pošto nijedan od kandidata koji su ispunjavali uslove prvog konkursa nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu glasova.

(Beta, 26.01.2026)