"Bravo braćo šampioni" Estrada slavi pobedu delfina - Voditeljka pratila iz prvih redova, a pevač puca od ponosa: "Hoće neko na vaterpolo?"

Ceca Ražnatović se prva oglasila i javno čestitala Delfinima Publika je uživala i u atmosferi u Areni, gde je vladalo veliko slavlje Srpski vaterpolisti osvojili su zlato i postali prvaci Evrope, a čestitke im stižu sa svih strana.

Brojne javne ličnosti oglasile su se na svojim mrežama nakon pobede naših Delfina. Pevačica Ivana Jordan čestitala je javno momcima na osvojenom zlatu. - Bravo vaterpolistima! Srbija je prvak Evrope - napisala je pevačica. Čestitke su stigle i od Ane Sević, Ivane Šašić, ali i Aleksandre Jeftanović koja je podelila snimak iz Arene. Među prvima se oglasio Sloba Radanović. - Hoće neko na vaterpolo? Bravo braćo! Šampioni - napisao je pevač. I trudna pevačica Nikolina