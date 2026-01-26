Poruka žene Nemanje Vica nasmejala sve u Areni: Na finalu Evropskog prvenstva u vaterpolu Jelena otkrila šta je njen san (Foto)

Blic pre 1 sat
Poruka žene Nemanje Vica nasmejala sve u Areni: Na finalu Evropskog prvenstva u vaterpolu Jelena otkrila šta je njen san (Foto)

Sinu su dali neobično ime Orjen, sa jakom simbolikom Nemanja je suprugu najveća podrška Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je titulu prvaka Evrope.

Žena vaterpoliste Nemanje Vica, influenserka Jelena Nikolić Vico, nasmejala je mnoge tokom poluvremena. Naime, Jelena se u septembru porodila i na svet donela drugo dete, a kao majka dvoje male dece najviše joj u ovom trenutku nedostaje san. Upravo se zato ona našalila na taj račun i na pitanje "Šta je tvoj san" napisala: "Da Orjen Vico prespava noć". Ova poruka je tokom poluvremena osvanula u Areni i nasmejala prisutne. Sin glumca Dragana Bjelogrlića sa tribina je
