Konkurs za vatrogasce – spasioce, mesta i u Bujanovcu i Preševu

Piše: N. Stevanović Bujanovac, 26. januar 2026. (foto arhiva: Bujanovački vatrogasci) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) raspisalo je konkurs za upis 300 polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica. U Bujanovcu će posao dobiti jedan vozač, a u Preševu trojica. Biće razmatrane prijave državljana Srbije, starosti od 19 do 30 godine, objavio je danas MUP. Potrebna je i diploma srednje škole i najmanje godinu dana prebivališta u mestu za
