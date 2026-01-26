Branili budućnost mladih: Hiljade na protestu protiv mera obrazovanja u Briselu i Valoniji

Između 6.500 i 8.000 ljudi demonstriralo je danas u Briselu kako bi osudili obrazovnu politiku vlade Valonije i Brisela i branili budućnost mladih, preneo je belgijski javni servis RTBF na svom sajtu.

Prema podacima briselske policije, demonstracije su privukle oko 6.500 ljudi, dok su sindikati procenili broj na 8.000. U demonstracijama su učestvovali predstavnici sindikata, udruženja roditelja, organizacija zajednice, kao i studenti i porodice. Prisutni su bili i zvaničnici i aktivisti levičarskih stranaka, uključujući Socijalističku partiju (PS) i Radničku partiju Belgije (PTB). Mobilizacija je deo šireg protesta protiv obrazovne politike sprovedene