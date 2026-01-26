Dušan Mandić: „Preponosan sam, ovako nešto nisam doživeo“

Vaterpolisti Srbije su savladali Mađarsku sa 10:7 u Beogradu u finalu Prvenstvu Evrope.

Najkorisniji igrač finala je bio strelac četiri gola u meču za zlato Dušan Mandić. – Ne može bolje, teško da može! Neverovatno je teško pobediti vrhunsku ekipu dva puta. Preponosan sam, ovako nešto nisam doživeo, svaka čast momcima na borbi. Čestitke Mađarima, druga su najbolja ekipa na turniru. Večeras smo mi bili bolji pred prepunom Arenom – rekao je posle meča Mandić. Dušan je izabran u idealnu postavu šampionata, a od Srba su tu mesto našli i golman Milan