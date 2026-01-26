Studenti DUNP prekinuli blokadu: Postignut dogovor sa rektorkom Soldatović

Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) saopštili su večeras da prekidaju blokadu univerzitetskih prostora nakon što su, prema informacijama do kojih je došao lokalni medij Takt, postignuti ključni dogovori sa novoizabranom rektorkom Tanjom Soldatović.

Večeras održan veliki plenum DUNP u kojem su učestvovali studenti sa svih fakulteta, a plenum je usvojio predlog za prekid blokade nakon razgovora sa predstavnicima uprave univerziteta. Prema izjavama učesnika, dogovor obuhvata četiri ključna zahteva studenata, što znači da će više od 200 studenata koji su prethodno oterani ili im je ukinut studentski status biti vraćeni u zvanične evidencije i omogućen im je nastavak studija, kao i da će konkursi za sve asistente