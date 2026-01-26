Zelenski: Dokument o američkim bezbednosnim garancijama 100 odsto spreman

Danas pre 5 sati  |  Beta-AP
Zelenski: Dokument o američkim bezbednosnim garancijama 100 odsto spreman

Predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je dokument o američkim bezbednosnim garancijama za Ukrajinu „100 odsto spreman“ posle dva dana razgovora u kojima su učestvovali predstavnici Ukrajine, SAD i Rusije.

Obraćajući se novinarima u Viljnusu tokom posete Litvaniji, Zelenski je rekao da Ukrajina čeka da njeni partneri odrede datum potpisivanja, posle čega će dokument biti upućen Kongresu SAD i ukrajinskom parlamentu na ratifikaciju. Zelenski je naglasio težnju Ukrajine ka članstvu u Evropskoj uniji do 2027. godine, nazivajući to „garancijom ekonomske bezbednosti“. Ukrajinski predsednik je opisao razgovore u Abu Dabiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata,
