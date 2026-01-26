Naoružani napadači u Meksiku ubili 11 ljudi na fudbalskom terenu

Grupa naoružanih napadača ubila je 11 ljudi i ranila 12 na fudbalskom terenu nakon utakmice u Salamanki, u Meksiku, objavio je gradonačelnik tog grada Sesar Prijeto.

"Među povređenima u žalosnom i kukavičkom napadu u zajednici Loma de Flores tokom društvenog okupljanja bili su i žena i dete", rekao je Prijeto u objavi na fejsbuku, opisujući incident kao težak društveni slom. Kako kaže, kriminalne grupe pokušavaju da potčine vlasti, što neće postići, prenosi Rojters. "Taj incident doprinosi talasu nasilja koji, nažalost, doživljavamo u državi, a posebno u Salamanki. Odgovorni će biti pronađeni", izjavio je gradonačelnik.