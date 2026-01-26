Vlada osniva Koordinaciono telo za pristupanje Evropskoj uniji, rukovodilac Danijel Apostolović

Vlada Srbije usvojila je danas izmenjenu i dopunjenu Odluku o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji, radom ovog tela će rukovoditi šef Misije Republike Srbije pri EU Danijel Apostolović, objavljeno je u Službenom glasniku.

Operativni tim, pored Apostolovića čine još devet članova, ministar za evropske integracije glavni pregovarač i nacionalni koordinator Instrumenta za reforme i rast u skladu sa Uredbom o upravljanju Instrumentom za reformu i rast Nemanja Starović, prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, ministar pravde Nenad Vujić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić,