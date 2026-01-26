Evropska komisija o zahtevima prevoznika Zapadnog Balkana: Rad na ovom pitanju je u toku i deo je šire diskusije oko priprema nove vizne strategije

N1 Info pre 2 sata
Evropska komisija upoznata je sa blokadama koje su organizovali kamiondžije sa Zapadnog Balkana na granicama Srbije i Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji, kao i sa njihovim tvrdnjama da je novi sistem ulaska i izlaska iz EU (EES) diskriminatoran prema vozačima iz regiona.

Na pitanja N1 o tome, portparol Evropske komisije Markus Lamert izjavio je da EES ne uvodi nova pravila u vezi sa boravkom u Šengenskoj zoni, već ima za cilj dosledniju primenu postojećih propisa i efikasnije otkrivanje nepravilnosti. „Pažljivo pratimo situaciju i u kontaktu smo sa partnerima u regionu. Sistem ulaska i izlaska ne menja pravila o dužini boravka u Šengenu, već omogućava bolju i sistematičniju primenu već postojećih pravila“, rekao je Lamert,
