Na današnji dan, 26. januar: Srušio se JAT-ov avion, umrla Ava Gardner, poginuo Kobi Brajant

Na današnji dan dogodilo se: 1500 - Španski moreplovac Visente Janjes Pinson (Vicente Yanes Pinzon) otkrio je Brazil. 1531 - Više od 30.000 ljudi je poginulo u zemljotresu u glavnom gradu Portugalije, Lisabonu koji je potpuno razoren. 1699 - Potpisan je Karlovački mir kojim je posle 16 godina okončan rat Turske i Svete alijanse.

Sporazumom koji su u Sremskim Karlovcima s Turskom sklopile Austrija, Rusija, Poljska i Venecija, Otomansko cerstvo je izgubilo Ugarsku, Slavoniju, Liku i Baniju, a zadržalo Banat i deo Srema do Mitrovice. Venecija je dobila srednju Dalmaciju, Boku Kotorsku do Risna i Moreju (Peloponez). 1788 - Britanski brodovi s prvim naseljenicima iz Engleske, uključujući grupu robijaša, uplovili su u zaliv Botani Bej (Sidnej) u Australiji gde su britanske vlasti osnovale
