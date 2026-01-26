Na današnji dan, 26. januar

Na današnji dan, 26. januar

Danas je ponedeljak, 26. januar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1500 - Španski moreplovac Visente Janes Pinson otkrio je Brazil. 1699 - Potpisan je Karlovački mir, kojim je nakon 16 godina vojevanja okončan Veliki bečki rat (1683-1699). Mirom koji su u Sremskim Karlovcima sa Turskom sklopile Austrija, Rusija, Poljska i Venecija, Turci su izgubili Ugarsku, Slavoniju, Liku i Baniju, zadržavši severno od Save i Dunava samo Banat i deo Srema do Mitrovice. Venecija je dobila delove Dalmacije (zaleđe) Boku Kotorsku do Risna i Moreju
Vremeplov: Potpisivanjem Karlovačkog mira okončan Veliki bečki rat

Vremeplov: Potpisivanjem Karlovačkog mira okončan Veliki bečki rat

