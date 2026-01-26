Muzeti protivnik Đokovića u četvrtfinalu Australijan opena

Italijanski teniser Lorenco Muzeti plasirao se danas u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedio Amerikanca Tejlora Frica sa 6:2, 7:5, 6:4.

Muzeti će u četvrtfinalu Australijan opena igrati protiv srpskog tenisera Novaka Đokovića koji je bez borbe prošao dalje, pošto se Čeh Jakub Menšik povukao sa turnira zbog povrede. Peti teniser sveta se tako plasirao u svoje četvrto grend slem četvrtfinale, prvo u Melburnu. On je u prvom setu napravio dva brejka, dok mu je za osvajanje naredna dva bio potreban po brejk. đokovićev skor protiv muzetija „Mislim da je danas moj servis zaista dobro funkcionisao“, rekao