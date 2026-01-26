Kamiondžije Srbije i regiona od podne blokiraju granične prelaze za teretna vozila

RTS pre 4 minuta
Kamiondžije Srbije i regiona od podne blokiraju granične prelaze za teretna vozila

Razlog za blokadu je novi sistem kontrole ulaska i izlaska iz Evropske unije. Prema tom sistemu, na svakih 180 dana, vozači iz zemalja koje nisu članice EU mogu da na teritoriji Šengena provedu najviše 90 dana.

Mandić: Totalna blokada, malo robe je izuzeto Predsednik Udruženja prevoznika Srbije Neđo Mandić kaže za RTS da će blokirati praktično sve prelaze. “Imamo 17 graničnih prelaza i četiri administrativna prelaza prema Kosovu. Kompletan Šengenski prostor je organizovan od strane bosanskih, crnogorskih, naših i prevoznika iz Severne Makedonije. Svi u isto vreme počinjemo, svi imamo iste zahteve i svi držimo sve granice prema Šengenskom prostoru”, dodaje Mandić. Ističe
