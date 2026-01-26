Teška saobraćajna nesreća u beogradskom naselju Železnik, više povređenih

RTS pre 31 minuta
Teška saobraćajna nesreća u beogradskom naselju Železnik, više povređenih

U beogradskom naselju Železnik, u Ulici Lole Ribara kod broja 7, rano jutros dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo više vozila. Prema prvim informacijama, ima više povređenih osoba koje su zadobile teške telesne povrede.

Na mesto nesreće upućena su tri vozila Hitne pomoći. Povređeni su hitno transportovani u Urgentni centar radi dalje dijagnostike. Policija je blokirala ovaj deo Ulice Lole Ribara, što je izazvalo značajan saobraćajni kolaps u Železniku tokom jutarnjeg špica.
