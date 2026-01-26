MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.432. dan. Energetska situacija u Kijevu i dalje izuzetno teška, posebno na levoj obali Dnjepra, a više od 1.200 stambenih zgrada je bez grejanja, saopštio je Zelenski. Moskva navodi da ima dovoljno dokaza o zločinima Kijeva i njegovih sponzora, i protiv zvaničnika Evropske unije, uključujući i Kaju Kalas.

- Zelenski: Energetska situacija u Kijevu izuzetno teška, oko 1.200 zgrada bez grejanja Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je danas da je energetska situacija u Kijevu i dalje izuzetno teška, posebno na levoj obali Dnjepra, i da je više od 1.200 stambenih zgrada ostalo bez grejanja. "Održan je poseban sastanak i podneti su izveštaji o situaciji u regionima u kojima je najteža energetska situacija. To su pre svega Kijev i Kijevska oblast, Harkov i cela