UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Moskva koristi nove dronove; Rute: Ukrajinu čeka najteža zima

RTV pre 2 sata  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Moskva koristi nove dronove; Rute: Ukrajinu čeka najteža zima

MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.432. dan. Energetska situacija u Kijevu i dalje izuzetno teška, posebno na levoj obali Dnjepra, a više od 1.200 stambenih zgrada je bez grejanja, saopštio je Zelenski. Moskva navodi da ima dovoljno dokaza o zločinima Kijeva i njegovih sponzora, i protiv zvaničnika Evropske unije, uključujući i Kaju Kalas.

- Zelenski: Energetska situacija u Kijevu izuzetno teška, oko 1.200 zgrada bez grejanja Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je danas da je energetska situacija u Kijevu i dalje izuzetno teška, posebno na levoj obali Dnjepra, i da je više od 1.200 stambenih zgrada ostalo bez grejanja. "Održan je poseban sastanak i podneti su izveštaji o situaciji u regionima u kojima je najteža energetska situacija. To su pre svega Kijev i Kijevska oblast, Harkov i cela
Putin: Rusiju mole da obustavi napade na objekte ukrajinske vojske

Sputnik pre 19 minuta
Termoelektrana u Hersonu više ne radi; Putin o zahtevu da Rusija prestane da gađa infrastrukturu Ukrajine

RTS pre 14 minuta
Putin otkrio: Rusiju mole da obustavi napade na objekte ukrajinske vojske

Večernje novosti pre 19 minuta
Zelenski: Više od 1.200 zgrada u Kijevu i dalje bez grejanja

Serbian News Media pre 1 sat
NATO u raskolu: Rute pokušava da sačuva jedinstvo

Sputnik pre 1 sat
Ukrajinska vojska dobila nalog iz Kijeva: Zelenski zabrinut zbog Harkova

Večernje novosti pre 1 sat
Rute: Ukrajina se suočava sa najoštrijom zimom dok Rusija nastavlja napade

N1 Info pre 3 sata
Dve članice tuže EU zbog zabrane uvoza ruskog gasa

Danas pre 29 minuta
"Ma kakva vojska, Putin bi bio oduševljen" Šef NATO zagrmeo na evropske zvaničnike: "Izgubićete ovo, a onda srećno!"

Blic pre 14 minuta
Da li Amerika klizi u fašizam? Jedno pitanje odjekuje Vašingtonom dok se bitka za Mineapolis pretvara u bojno polje…

Blic pre 49 minuta
EU i Indija završili pregovore o sporazumu o slobodnoj trgovini

Danas pre 14 minuta
Traže se „patriote“: Kako Trampova vlast vrbuje ljude u ICE

Danas pre 1 sat