Brokeri: Ako je MOL dao za udeo u NIS oko milijardu evra, to je manje od tržišne vrednosti

Stručnjaci za berzansko trgovanje rekli su danas da ukoliko je tačna informacija da je mađarska kompanija za udeo od 56,15 odsto Gaspromnjefta u Naftnoj industriji Srbije (NIS) platila od 900 miliona do milijardu evra, to je manje od tržišne vrednosti.

U tom slučaju Srbiju bi dodatnih pet odsto kupovine od MOL-a moglo da košta od 90 do 100 miliona evra. Glavi broker brokerske kuće Momentum Securities Nenad Gujaničić rekao je za Betu da je cena koju je MOL platio ispod tržišnih očekivanja. „To znači da 100 odsto akcija NIS-a vredi blizu dve milijarde, što je pri dnu na lestvici tržišnih očekivanja koja su se kretala od dve do tri milijarde evra za 100 odsto kapitala“, rekao je Gujaničić. Predsednik Srbije