GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da je završen period kada su Sjedinjene Držav obezbeđivanje bezbednost evropskih država.

Foto: Tanjug/AP - Vreme kada smo zgodno dozvoljavali Sjedinjenim Državama da snose najveći deo tereta naše zajedničke bezbednosti je jednostavno prošlo - kazao je Rute. Rutte: "If anyone thinks EU or Europe can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't." If European defense is a dream, does that make supporting Kiev delirium tremens? pic.twitter.com/504n3hZU6e — Margarita Simonyan (@M_Simonyan) January 26, 2026 Strategija Ministarstva rata SAD