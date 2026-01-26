Đoković saznao ime rivala u četvrtfinalu Australian opena

Vesti online pre 21 minuta  |  Vesti online (P. V.)
Đoković saznao ime rivala u četvrtfinalu Australian opena

Novak Đoković saznao je protiv koga će igrati u četvrtfinalu Australian opena. Najbolji srpski teniser u borbi za polufinale odmeriće snage sa Lorencom Muzetijem.

Italijan je u osmini finala jutros savladao Tejlora Frica rezultatom 6.2, 7:5, 6:4 i prvi put je u karijeri među osmoricom najboljih u Melburnu. Đoković i Muzeti su do sada se sastajali deset puta, a Italijan je slavio samo jednom. Nole ima devet pobeda, a poslednju je upisao u finalu turnira u Atini početkom novembra. Jedino slavlje protiv najboljeg srpskog tenisera, Italijan je upisao pre tri godine u Monte Karlu na šljaci. Muzeti je peti na svetu, ima 23 godine
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Muzeti protivnik Đokovića u četvrtfinalu Australijan opena

Muzeti protivnik Đokovića u četvrtfinalu Australijan opena

Nedeljnik pre 31 minuta
Novak dobio rivala u četvrtfinalu Australijan opena, tradicija je na njegovoj strani!

Novak dobio rivala u četvrtfinalu Australijan opena, tradicija je na njegovoj strani!

Sportske.net pre 16 minuta
Đoković saznao rivala u četvrtfinalu: Stari poznanik koji ima poseban motiv protiv Novaka!

Đoković saznao rivala u četvrtfinalu: Stari poznanik koji ima poseban motiv protiv Novaka!

Hot sport pre 21 minuta
Novak Đoković dobio rivala na Australijen openu

Novak Đoković dobio rivala na Australijen openu

Euronews pre 31 minuta
Muzeti: Taj Novakov status, ali… Sad ću igrati da bih pobedio!

Muzeti: Taj Novakov status, ali… Sad ću igrati da bih pobedio!

Sport klub pre 21 minuta
„Nadam se da ću se osvetiti Novaku“: Museti ovako još nije pričao o Đokoviću, podsetio na ludi meč

„Nadam se da ću se osvetiti Novaku“: Museti ovako još nije pričao o Đokoviću, podsetio na ludi meč

Nova pre 11 minuta
Đoković saznao rivala - stara "mušterija"

Đoković saznao rivala - stara "mušterija"

B92 pre 36 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisGrend slemAustralian OpenMelburnAtina

Sport, najnovije vesti »

Srbija je ponovo prvak Evrope! Vaterpolisti osvojili zlato u Beogradu: "Ovakav turnir se igra jednom u životu"

Srbija je ponovo prvak Evrope! Vaterpolisti osvojili zlato u Beogradu: "Ovakav turnir se igra jednom u životu"

NIN pre 11 minuta
Kraj za braniteljku titule na Australijan openu

Kraj za braniteljku titule na Australijan openu

Danas pre 1 minut
Vučić: Vlada odmah da vaterpolistima isplati pare koje su pošteno zaradili

Vučić: Vlada odmah da vaterpolistima isplati pare koje su pošteno zaradili

Nova pre 31 minuta
A od predsednika – 20.000 evra, i novac leže ekspresno

A od predsednika – 20.000 evra, i novac leže ekspresno

Vreme pre 26 minuta
Muzeti protivnik Đokovića u četvrtfinalu Australijan opena

Muzeti protivnik Đokovića u četvrtfinalu Australijan opena

Nedeljnik pre 31 minuta