Đoković saznao ime rivala u četvrtfinalu Australian opena

Novak Đoković saznao je protiv koga će igrati u četvrtfinalu Australian opena. Najbolji srpski teniser u borbi za polufinale odmeriće snage sa Lorencom Muzetijem.

Italijan je u osmini finala jutros savladao Tejlora Frica rezultatom 6.2, 7:5, 6:4 i prvi put je u karijeri među osmoricom najboljih u Melburnu. Đoković i Muzeti su do sada se sastajali deset puta, a Italijan je slavio samo jednom. Nole ima devet pobeda, a poslednju je upisao u finalu turnira u Atini početkom novembra. Jedino slavlje protiv najboljeg srpskog tenisera, Italijan je upisao pre tri godine u Monte Karlu na šljaci. Muzeti je peti na svetu, ima 23 godine