Vučić: Dva pitanja su ključna za ulazak Srbije u EU

Vesti online pre 1 sat  |  Fonet (A. S.)
Vučić: Dva pitanja su ključna za ulazak Srbije u EU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su za ulazak Srbije u Evropsku uniju (EU) ključna dva pitanja, a to su odnos prema Ruskoj Federaciji i Kosovo i Metohija.

“Sve ostalo ostavite po strani – da li će da bude ovakav zakon ili onakav zakon, ovakva preporuka ili onakva preporuka.Ključna stvar je odnos prema Ruskoj Federaciji i druga ključna stvar je Kosovo i Metohija”, rekao je Vučić. On je istakao da “sve ostalo manje, više Srbija ima kapaciteta da reši i nije problem”.
