Vučić: Dva pitanja su ključna za ulazak Srbije u EU
Vesti online pre 1 sat | Fonet (A. S.)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su za ulazak Srbije u Evropsku uniju (EU) ključna dva pitanja, a to su odnos prema Ruskoj Federaciji i Kosovo i Metohija.
“Sve ostalo ostavite po strani – da li će da bude ovakav zakon ili onakav zakon, ovakva preporuka ili onakva preporuka.Ključna stvar je odnos prema Ruskoj Federaciji i druga ključna stvar je Kosovo i Metohija”, rekao je Vučić. On je istakao da “sve ostalo manje, više Srbija ima kapaciteta da reši i nije problem”.