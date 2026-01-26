Vučić: Dva pitanja su ključna za ulazak Srbije u EU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su za ulazak Srbije u Evropsku uniju (EU) ključna dva pitanja, a to su odnos prema Ruskoj Federaciji i Kosovo i Metohija.

“Sve ostalo ostavite po strani – da li će da bude ovakav zakon ili onakav zakon, ovakva preporuka ili onakva preporuka.Ključna stvar je odnos prema Ruskoj Federaciji i druga ključna stvar je Kosovo i Metohija”, rekao je Vučić. On je istakao da “sve ostalo manje, više Srbija ima kapaciteta da reši i nije problem”.