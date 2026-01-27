Košta: „Zaključivanje trgovinskog sporazuma EU i Indije istorijski momenat, novo poglavlje u odnosima“

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta ocenio je danas zaključivanje sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini EU i Indije kao istorijski trenutak.

"Otvaramo novo poglavlje u našim odnosima – u trgovini, bezbednosti, međuljudskim vezama", izjavio je Košta.

Šalju ovim, poručio je, jasnu poruku svetu: u vreme kada se globalni poredak fundamentalno menja, Evropska unija i Indija stoje zajedno kao strateški i pouzdani partneri.

Košta je dodao da ovaj sporazum, koji obuhvata tržište od više od dve milijarde ljudi, predstavlja jedan od najambicioznijih trgovinskih sporazuma ikada potpisanih, čime će se dodatno ojačati ekonomske i strateške veze između EU i Indije.

On je istakao da je trgovina temelj globalnog ekonomskog rasta i geopolitičke stabilnosti, te da će ovaj sporazum doprineti povećanju međusobne prosperitetnosti.

"Trgovina se odvija između naša dva kontinenta vekovima. Trgovina je ključni geopolitički stabilizator. I osnovni izvor ekonomskog rasta. Trgovinski sporazumi jačaju ekonomski poredak zasnovan na pravilima i promovišu zajednički prosperitet. Zato je današnji Sporazum o slobodnoj trgovini od istorijskog značaja", naveo je.

Međutim, Košta je napomenuo da prosperitet ne može postojati bez bezbednosti. On je najavio početak novog nivoa strateškog poverenja između EU i Indije kroz usvajanje Okvirnog sporazuma o bezbednosti i odbrani, koji predstavlja prvi takav dogovor između ove dve strane.

On je takođe istakao da EU i Indija kao najveće demokrate na svetu imaju odgovornost da štite međunarodno pravo, uz poštovanje Povelje Ujedinjenih nacija, kao i da doprinesu postizanju pravednog i trajnog mira u Ukrajini.

"Ukrajina je pokazala svoju spremnost, uključujući i po cenu teških kompromisa. Znam, dragi premijeru, da možemo računati na vas da ćete pomoći u stvaranju uslova za mir, kroz dijalog i diplomatiju", naveo je.

"Ranije jutros imali smo priliku da odamo počast Mahatmi Gandiju. I razmišljao sam o njegovim rečima koje i danas važe: 'Mir neće proizaći iz oružanog sukoba, već iz pravde koju žive i čine nenaoružane nacije suočene sa nedaćama'", podsetio je.

Košta je na kraju pozvao na zajedničko liderstvo u rešavanju globalnih pitanja, kao što su energetska tranzicija i klimatska otpornost i zaključio da je današnji sporazum ključan korak u budućoj saradnji i da EU i Indija ostaju posvećene pružanju konkretnih koristi svojim građanima.

"Danas, sa našim Sporazumom o slobodnoj trgovini, partnerstvom u oblasti bezbednosti i odbrane, kao i Zajedničkom strateškom agendom za 2030. godinu, postavljamo temelje za dugoročnu saradnju", zaključio je Košta.

Ovaj sporazum označava značajan iskorak u saradnji EU i Indije, čime se otvara novo poglavlje za obe strane u svim ključnim oblastima – od trgovine i bezbednosti do globalne saradnje u rešavanju ključnih izazova, saopšteno je iz Evropskog saveta.