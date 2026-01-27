Studenti u blokadi organizuju skup "Znanje je moć"

Blic pre 4 sati
Studenti u blokadi organizuju skup "Znanje je moć"

Cilj okupljanja je promovisanje važnosti obrazovanja kao temelja društva.

Pozvani su svi građani i studenti da prisustvuju ovom značajnom događaju. Studenti u blokadi visokoškolskih ustanova u Beogradu pozvali su građane i kolege na današnji skup koji se održava povodom "Savindana" i posvećen je prosveti, pod sloganom "Znanje je moć". Okupljanje počinje u 18 sati ispred zgrade Rektorata na Studentskom trgu, nakon čega će uslediti šetnja do Hrama svetog Save. Studenti su u video snimku i pozivu na Instagramu poručili da je vreme da se
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ovo je plan današnjeg studentskog protesta ispred Rektorata: Predviđena i šetnja do Hrama Svetog Save

Ovo je plan današnjeg studentskog protesta ispred Rektorata: Predviđena i šetnja do Hrama Svetog Save

Pravda pre 1 sat
Piše Savo Manojlović: Od Svetog Save do studentske pobune – borba za znanje i pravdu nikada nije prestala

Piše Savo Manojlović: Od Svetog Save do studentske pobune – borba za znanje i pravdu nikada nije prestala

Nova pre 1 sat
Manojlović: Studentski protest „Znanje je moć“ kao simbol borbe protiv urušavanja sistema

Manojlović: Studentski protest „Znanje je moć“ kao simbol borbe protiv urušavanja sistema

Serbian News Media pre 44 minuta
Skup ispred Pravnog fakulteta: Podrška Jeleni Kleut i 16 minuta tišine

Skup ispred Pravnog fakulteta: Podrška Jeleni Kleut i 16 minuta tišine

Insajder pre 2 sata
Studenti i građani održali 16 minuta tišine ispred Pravnog fakulteta

Studenti i građani održali 16 minuta tišine ispred Pravnog fakulteta

Nova pre 2 sata
(BLOG) Studenti nekoliko fakulteta danas bojkotuju nastavu, skup ispred Rektorata od 18h

(BLOG) Studenti nekoliko fakulteta danas bojkotuju nastavu, skup ispred Rektorata od 18h

N1 Info pre 3 sata
Plenum studenta Fakulteta političkih nauka odlučio da bojkotuje nastavu, u znak podrške Jeleni Kleut

Plenum studenta Fakulteta političkih nauka odlučio da bojkotuje nastavu, u znak podrške Jeleni Kleut

Insajder pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Prosveta

Društvo, najnovije vesti »

Proslava Svetog Save u Srbiji i odbijanje hora da peva pred predsednikom opštine u Karlovačkoj gimnaziji zbog ranijih napada

Proslava Svetog Save u Srbiji i odbijanje hora da peva pred predsednikom opštine u Karlovačkoj gimnaziji zbog ranijih napada

Naslovi.ai pre 9 minuta
Uhapšen muškarac iz Temerina zbog pokušaja ubistva - izbo Bečejca u vrat usred kafića

Uhapšen muškarac iz Temerina zbog pokušaja ubistva - izbo Bečejca u vrat usred kafića

N1 Info pre 9 minuta
Uručena 31 Svetosavska nagrada za rezultate u oblasti obrazovanja

Uručena 31 Svetosavska nagrada za rezultate u oblasti obrazovanja

RTV pre 4 minuta
Uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva u ugostiteljskom objektu u Bečeju

Uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva u ugostiteljskom objektu u Bečeju

RTV pre 9 minuta
Nezavisni sindikat Filozofskog najavio proteste svake srede od 13h

Nezavisni sindikat Filozofskog najavio proteste svake srede od 13h

Luftika pre 4 minuta