Studenti u blokadi organizuju skup "Znanje je moć"

Cilj okupljanja je promovisanje važnosti obrazovanja kao temelja društva.

Pozvani su svi građani i studenti da prisustvuju ovom značajnom događaju. Studenti u blokadi visokoškolskih ustanova u Beogradu pozvali su građane i kolege na današnji skup koji se održava povodom "Savindana" i posvećen je prosveti, pod sloganom "Znanje je moć". Okupljanje počinje u 18 sati ispred zgrade Rektorata na Studentskom trgu, nakon čega će uslediti šetnja do Hrama svetog Save. Studenti su u video snimku i pozivu na Instagramu poručili da je vreme da se