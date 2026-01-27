Evropski parlament odložio odluku o trgovinskom sporazumu sa SAD

Danas pre 4 sati  |  FoNet
Evropski parlament odložio odluku o trgovinskom sporazumu sa SAD

Evropski parlament danas je odložio najavljenu odluku o odmrzavanju procesa ratifikacije trgovinskog sporazuma između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, ali je nagovestio da će to učiniti kasnije.

Nakon dva i po sata razgovora iza zatvorenih vrata, članovi Odbora za međunarodnu trgovinu nisu uspeli da se dogovore o tome da li će transatlantski sporazum staviti na glasanje, uprkos najavama da će to biti urađeno nakon što je američki predsednik Donald Tramp povukao pretnje o uvođenju novih carina evropskim državama. „Naravno da želimo sporazum, ali nam je potrebno da saznamo šta se nalazi u sporazumu koji je Tramp postigao sa generalnim sekretarom NATO“,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Evropski parlament odložio odluku o nastavku rada na trgovinskom sporazumu sa SAD

Evropski parlament odložio odluku o nastavku rada na trgovinskom sporazumu sa SAD

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOEvropska UnijaTrgovinski sporazumDonald Tramp

Društvo, najnovije vesti »

U Srbiji pretežno oblačno, ponegde sa kišom, temperature od pet do 13 stepeni

U Srbiji pretežno oblačno, ponegde sa kišom, temperature od pet do 13 stepeni

RTV pre 2 sata
Vreme danas pretežno oblačno

Vreme danas pretežno oblačno

Danas pre 2 sata
Iran, mon amour

Iran, mon amour

Radar pre 2 sata
Može li i kako pobediti sudstvo?

Može li i kako pobediti sudstvo?

Radar pre 2 sata
Favorizacija estrade i odbacivanje umetnika

Favorizacija estrade i odbacivanje umetnika

Radar pre 2 sata