Evropski parlament odložio odluku o trgovinskom sporazumu sa SAD

Evropski parlament danas je odložio najavljenu odluku o odmrzavanju procesa ratifikacije trgovinskog sporazuma između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, ali je nagovestio da će to učiniti kasnije.

Nakon dva i po sata razgovora iza zatvorenih vrata, članovi Odbora za međunarodnu trgovinu nisu uspeli da se dogovore o tome da li će transatlantski sporazum staviti na glasanje, uprkos najavama da će to biti urađeno nakon što je američki predsednik Donald Tramp povukao pretnje o uvođenju novih carina evropskim državama. „Naravno da želimo sporazum, ali nam je potrebno da saznamo šta se nalazi u sporazumu koji je Tramp postigao sa generalnim sekretarom NATO“,