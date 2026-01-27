Na Gradini uhapšen bugarski državljanin osumnjičen za falsifikovanje platnih kartica

Danas pre 7 sati  |  Beta
Na Gradini uhapšen bugarski državljanin osumnjičen za falsifikovanje platnih kartica

Pirotska policija uhapsila je bugarskog državljanina B.G. (1989) zbog osnovane sumnje da se bavio falsifikovanjem platnih kartica.

Policija je na Graničnom prelazu Gradina pregledom osumnjičenog pronašla devet blanko platnih kartica, čitač i duplikator platnih kartica, čitač platnih kartica, ručnu radio stanicu sa pripadajućim punjačem i uređaj za kopiranje RFID kartica. Takođe su pronađeni i USB memorija, internet ruter, četiri seta alata za obijanje i dekodiranje brava, detektor signala kamera i prisluškivača, tri mobilna telefona, drobilica za narkotike i manja količina zelene biljne
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Policija na Gradini otvorila automobil državljanina Bugarske, pa ostala u šoku: Pronašli drogu, čitač platnih kartica, alat za…

Policija na Gradini otvorila automobil državljanina Bugarske, pa ostala u šoku: Pronašli drogu, čitač platnih kartica, alat za obijanje... (foto)

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

InternetBugarskaUSB

Društvo, najnovije vesti »

U Srbiji pretežno oblačno, ponegde sa kišom, temperature od pet do 13 stepeni

U Srbiji pretežno oblačno, ponegde sa kišom, temperature od pet do 13 stepeni

RTV pre 4 sati
Vreme danas pretežno oblačno

Vreme danas pretežno oblačno

Danas pre 3 sata
Iran, mon amour

Iran, mon amour

Radar pre 4 sati
Može li i kako pobediti sudstvo?

Može li i kako pobediti sudstvo?

Radar pre 4 sati
Favorizacija estrade i odbacivanje umetnika

Favorizacija estrade i odbacivanje umetnika

Radar pre 4 sati