Na Gradini uhapšen bugarski državljanin osumnjičen za falsifikovanje platnih kartica

Pirotska policija uhapsila je bugarskog državljanina B.G. (1989) zbog osnovane sumnje da se bavio falsifikovanjem platnih kartica.

Policija je na Graničnom prelazu Gradina pregledom osumnjičenog pronašla devet blanko platnih kartica, čitač i duplikator platnih kartica, čitač platnih kartica, ručnu radio stanicu sa pripadajućim punjačem i uređaj za kopiranje RFID kartica. Takođe su pronađeni i USB memorija, internet ruter, četiri seta alata za obijanje i dekodiranje brava, detektor signala kamera i prisluškivača, tri mobilna telefona, drobilica za narkotike i manja količina zelene biljne