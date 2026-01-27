Od danas na pumpama ponovo evro dizel iz pančevačke rafinerije

Ekapija pre 1 sat
Od danas na pumpama ponovo evro dizel iz pančevačke rafinerije

Ilustracija (Foto: Shutterstock/Nenad Cavoski) Ministarka Dubravka Đedović Handanović objavila je da se danas prvi evro dizel iz Rafinerije Pančevo našao na pumpama.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović na svom Instagram profilu objavila je važnu vest za građane Srbije, nakon ponovnog pokretanja proizvodnje u Rafineriji u Pančevu, prve količine evro dizela stigle su danas na pumpe širom zemlje. Napomenula je da, uprkos gotovo 100 dana sankcija, snabdevanje gorivom nije prekinuto zahvaljujući predanom radu vlade i svih uključenih u proces. Isporuka sirove nafte Rafineriji u Pančevu počela je preko
