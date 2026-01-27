MK grupa kupuje zrenjaninski Dijamant od Fortenova grupe

MK grupa kupuje zrenjaninski Dijamant od Fortenova grupe
MK grupa i Fortenova grupa potpisale su ugovor o kupoprodaji kompanije Dijamant iz Zrenjanina, saopšteno je danas.U zajedničkom saopštenju piše da je to strateški korak, značajan za obe kompanije, sa namerom da se proces realizuje odgovorno, transparentno i u skladu sa dugoročnim vizijama rasta, jačanja tržišnih pozicija i daljeg razvoja regionalne agri-food industrije. Transakcija će biti završena nakon dobijanja odobrenja nadležnih regulatornih tela za zaštitu
