Neverovatni Dončić: Luka sa osam trojki vodio Lejkerse do nove pobede!

Igra u neverovatnoj formi! Košarkaši Los Anđeles Lejkersa upisali su značajnu pobedu na gostovanju u Čikagu, savladavši Bulse rezultatom 129:118, a veče u „Junajted centru“ proteklo je u znaku Luke Dončića.

Slovenački as odigrao je jednu od najboljih partija sezone i praktično sam prelomio meč u korist tima iz Kalifornije. Dončić je meč završio sa čak 46 poena, uz 11 asistencija i sedam skokova, diktirajući tempo igre od prvog do poslednjeg minuta. LUKA DONCIC IS GOING OFF & JAXSON HAYES WITH THE BETWEEN THE LEGS DUNK — SHOWTIME LAKERS. 🔥🔥🔥🔥🔥 (h/t @BulletClubIta) pic.twitter.com/iDRPQivk9J — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 27, 2026 Ključni momenat dogodio se u