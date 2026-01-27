Branko Stamenković o ostavci članova Izborne komisije VST-a: Nepohodno prvo odlučiti o zahtevima, a potom izabrati nove članove (VIDEO)

Odluka petoro članova Izborne komisije Visokog saveta tužilaštva da podnesu ostavke je u najblažem slučaju odložilo proces izbora novih članova VST-a. Predsednik VST-a Branko Stamenković objašnjava za Insajder da je neopohodno da se pokrene postupak izbora novih članova Izborne komisije. S druge strane, ministar pravde Nenad Vujić je naoštrije osudio ponašanje članova Izborne komisije, ističući da su oni podnošenjem ostavki odlučili da ne postupe po odluci Ustavnog suda.

Novi obrt u procesu izbora petoro članova VST-a usledio je danas kada je petoro članova Izborne komisije VST-a, tela koje organizuje izbore, podnelo ostavke. Zbog ovog čina, ponavljanje izbora na četiri biračka mesta, što je u odluci naložio Ustavni sud neće moći da bude sprovedeno pre izbora novih članova Izborne komisije. Kako za Insajder objašnjava Branko Stamenković, predsednik Visokog saveta tužilaštva, Zakonom o VST-u propisano je da je Izborna komisija
