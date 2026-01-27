Vujić osudio ponašanje članova VST: Odbili da postupe po odluci Ustavnog suda

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Vujić osudio ponašanje članova VST: Odbili da postupe po odluci Ustavnog suda

BEOGRAD - Ministar pravde Nenad Vujić, koji je po funkciji i član Visokog saveta tužilaštva (VST) najoštrije je osudio ponašanje članova Izborne komisije VST koji su podnošenjem ostavki na te funkcije odbili da postupe po odluci Ustavnog suda kojom im je naloženo da sprovedu ponovljeni postupak izbora za novi sastav VST, objavilo je danas Ministarstvo pravde.

"Naglašavam da izborni postupak za članove VST iz reda javnih tužilaca obuhvata i pravo na prigovor, koje je po pravnoj snazi jednako pravu glasa i predstavlja sastavni deo izbornog procesa. U konkretnom slučaju, prigovori su podneti u skladu sa Zakonom o Visokom savetu tužilaštva, a Ustavni sud je doneo konačnu, izvršnu i obavezujuću odluku o ponavljanju izbora", naveo je ministar Vujić. On je podsetio da su odluke Ustavnog suda po Ustavu, obavezujuće za sve
Ključne reči

Ministarstvo pravdeUstavni sudTužilaštvoIzbori

