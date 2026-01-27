Uhapšeno više od 3.700 ljudi širom sveta: Akcijom koordinosao Interpol, operacija u 119 zemalja

Kurir pre 23 minuta  |  Beta)
Uhapšeno više od 3.700 ljudi širom sveta: Akcijom koordinosao Interpol, operacija u 119 zemalja

Svetska policijska akcija protiv trgovaca ljudima i krijumčara migranata koju je koordinisao Interpol, dovela je do hapšenja više od 3.700 osumnjičenih i pomogla je više od 4.400 potencijalnih žrtava trgovine ljudima širom sveta, saopštio je Interpol danas.

U saopštenju se navodi da je 14.000 policajaca sprovelo operaciju pod nazivom "Libertera III" između 10. i 21. novembra. Operacija u 119 zemalja rezultirala je sa 3.744 hapšenja, zaštitom 4.414 potencijalnih žrtava i otkrivanjem 12.992 osobe uhvaćene u šemama ilegalne migracije. Vlasti su pokrenule oko 720 novih istraga, po podacima Interpola. "Kriminalne bande se razvijaju, koriste nove rute, digitalne platforme i ranjive populacije. Identifikacija ovih obrazaca
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

BBC istraga: Rusija zloupotrebljava Interpolove poternice za napade na kritičare

BBC istraga: Rusija zloupotrebljava Interpolove poternice za napade na kritičare

Danas pre 11 sati
BBC istraga: Rusija zloupotrebljava Interpolove poternice za napade na kritičare

BBC istraga: Rusija zloupotrebljava Interpolove poternice za napade na kritičare

BBC News pre 11 sati
BBC istraga: Rusija zloupotrebljava Interpolove poternice za napade na kritičare

BBC istraga: Rusija zloupotrebljava Interpolove poternice za napade na kritičare

NIN pre 11 sati
BBC istraga: Rusija zloupotrebljava Interpolove poternice za napade na kritičare

BBC istraga: Rusija zloupotrebljava Interpolove poternice za napade na kritičare

Južne vesti pre 11 sati
BBC istraga: Rusija zloupotrebljava Interpolove poternice za napade na kritičare

BBC istraga: Rusija zloupotrebljava Interpolove poternice za napade na kritičare

Radio 021 pre 11 sati
Brutalna taktika Rusa; "Osećate se kao pacov"

Brutalna taktika Rusa; "Osećate se kao pacov"

B92 pre 14 sati
Bi-Bi-Si: Rusija koristi Interpol za ciljanje protivnika režima u inostranstvu

Bi-Bi-Si: Rusija koristi Interpol za ciljanje protivnika režima u inostranstvu

Politika pre 14 sati

Ključne reči

InterpolevropolTrgovina ljudima

Svet, najnovije vesti »

Uhapšeno više od 3.700 ljudi širom sveta: Akcijom koordinosao Interpol, operacija u 119 zemalja

Uhapšeno više od 3.700 ljudi širom sveta: Akcijom koordinosao Interpol, operacija u 119 zemalja

Kurir pre 23 minuta
"Iranska revolucionarna garda da se proglasi terorističkom": Italija će podneti zahtev EU da se to sprovede u delo

"Iranska revolucionarna garda da se proglasi terorističkom": Italija će podneti zahtev EU da se to sprovede u delo

Kurir pre 1 sat
Masakr na fudbalskom terenu u Meksiku! Napdači pobili najmanje 11 osoba, stigli na kraj utakmice i načinili pokolj (video)

Masakr na fudbalskom terenu u Meksiku! Napdači pobili najmanje 11 osoba, stigli na kraj utakmice i načinili pokolj (video)

Kurir pre 2 sata
Tramp: „Car granica” Tom Homan sastaće se sa gradonačelnikom Mineapolisa

Tramp: „Car granica” Tom Homan sastaće se sa gradonačelnikom Mineapolisa

Politika pre 2 sata
Generalni sekretar NATO najavio dve oblasti rada sa SAD oko Grenlanda, odbacio zahteve da se formira evropska vojska

Generalni sekretar NATO najavio dve oblasti rada sa SAD oko Grenlanda, odbacio zahteve da se formira evropska vojska

Danas pre 3 sata