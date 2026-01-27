Uhapšeno više od 3.700 ljudi širom sveta: Akcijom koordinosao Interpol, operacija u 119 zemalja

Svetska policijska akcija protiv trgovaca ljudima i krijumčara migranata koju je koordinisao Interpol, dovela je do hapšenja više od 3.700 osumnjičenih i pomogla je više od 4.400 potencijalnih žrtava trgovine ljudima širom sveta, saopštio je Interpol danas.

U saopštenju se navodi da je 14.000 policajaca sprovelo operaciju pod nazivom "Libertera III" između 10. i 21. novembra. Operacija u 119 zemalja rezultirala je sa 3.744 hapšenja, zaštitom 4.414 potencijalnih žrtava i otkrivanjem 12.992 osobe uhvaćene u šemama ilegalne migracije. Vlasti su pokrenule oko 720 novih istraga, po podacima Interpola. "Kriminalne bande se razvijaju, koriste nove rute, digitalne platforme i ranjive populacije. Identifikacija ovih obrazaca