Dobiće bezbednosne garancije pod jednim uslovom: SAD od Ukrajine traži "bolnu tačku", kakva ucena

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa nagovestila je Ukrajini da američke bezbednosne garancije zavise od pristanka Kijeva na mirovni sporazum, koji verovatno zahteva da ustupi region Donbas Rusiji, prenosi danas Financial Times (FT), pozivajući se na osam ljudi upoznatih sa razgovorima.

Vašington je takođe naznačio da bi mogao da ponudi Ukrajini više oružja kako bi ojačala svoju vojsku u mirnodopsko vreme, ako Kijev pristane da povuče snage iz delova istočnog regiona koje kontroliše, prenosi Rojters. Izvor koji je upoznat sa tim pitanjem, kazao je da Sjedinjene Američke Države ne pokušavaju da nametnu bilo kakve teritorijalne ustupke Ukrajini. SAD su navele da bezbednosne garancije zavise od toga da obe strane pristanu na mirovni sporazum, ali da