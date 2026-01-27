Stradalo 30 ljudi usled posledica zimske oluje: Novi talas hladnoće pogađa SAD

Mnogi u Sjedinjenim Američkim Državama suočili su se sa još jednom noći - temperaturama ispod nule i bez električne energije, nakon što je jaka zimska oluja u ponedeljak donela nove količine snega severoistoku zemlje.

Delovi juga Sjedinjenih Američkih Država ostali su okovani ledom. Najmanje 30 smrtnih slučajeva prijavljeno je u saveznim državama pogođenim ekstremnom hladnoćom, prenosi AP. Snežni nanos od oko 30 centimetara, u pojasu dugom oko 2.100 kilometara od Arkanzasa do Nove Engleske - zaustavio je saobraćaj, doveo do otkazivanja letova i zatvaranja velikog broja škola u ponedeljak. Nacionalna meteorološka služba saopštila je da su oblasti severno od Pitsburga dobile i do