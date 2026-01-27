Švarm: Macutova Vlada je promašaj, on ne može da izabere ni činovnike, a kamoli ministre

N1 Info pre 16 minuta  |  N1 Beograd Jelena Mirković
Švarm: Macutova Vlada je promašaj, on ne može da izabere ni činovnike, a kamoli ministre

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je realno očekivati izbore između oktobra i decembra ove godine i nije isključio mogućnost da sa vanrednim parlamentarnim izborima budu i predsednički.

Istovremeno, premijer Đuro Macut, kaže da je vreme da se razmišlja o rekonstrukciji vlade, možda već na proleće. Novinar Filip Švarm kaže da je vlada Đure Macuta promašaj, te da će, ako i bude neka rekonstrukcija, Vučić izdiktirati ko će biti ministar, a ko ne. "Ja ne verujem da Đuro Macut može da napravi rekonstrukciju činovnika u vladi, vozača, spremačica i slično, a kamoli rekonstrukciju vlade. Ako bude neka rekonstrukcija vlade, to će Vučić izdiktirati ko će
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Nova vlada pre najavljenih izbora: rekonstrukcija ili politička manipulacija?

Nova vlada pre najavljenih izbora: rekonstrukcija ili politička manipulacija?

Mašina pre 3 sata
Predsednik u slobodnom padu najavljuje izbore za oktobar: Da bi prešao 40 odsto ostaje mu samo da posvađa protivnike

Predsednik u slobodnom padu najavljuje izbore za oktobar: Da bi prešao 40 odsto ostaje mu samo da posvađa protivnike

Danas pre 3 sata
Macut: Vreme da se razmišlja o rekonstrukciji vlade

Macut: Vreme da se razmišlja o rekonstrukciji vlade

Vesti online pre 3 sata
“Moramo izaći iz kabineta”: Macut o planovima za reforme i rekonstrukciju Vlade

“Moramo izaći iz kabineta”: Macut o planovima za reforme i rekonstrukciju Vlade

In medija pre 2 sata
Macut: Moraće da se razmišlja o rekonstrukciji Vlade Srbije na proleće

Macut: Moraće da se razmišlja o rekonstrukciji Vlade Srbije na proleće

Danas pre 5 sati
Macut: Vreme da se razmišlja o rekonstrukciji Vlade

Macut: Vreme da se razmišlja o rekonstrukciji Vlade

Insajder pre 6 sati
"Rekonstrukcija vlade možda već na proleće" Macut: "Konačno je vreme da se polože neki računi"

"Rekonstrukcija vlade možda već na proleće" Macut: "Konačno je vreme da se polože neki računi"

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićParlamentarni izboriPredsednik SrbijeRekonstrukcija VladeIzboriĐuro Macut

Politika, najnovije vesti »

Švarm: Macutova Vlada je promašaj, on ne može da izabere ni činovnike, a kamoli ministre

Švarm: Macutova Vlada je promašaj, on ne može da izabere ni činovnike, a kamoli ministre

N1 Info pre 16 minuta
Gojković u Titelu: Sveti Sava – simbol mira, mudrosti i sabornosti

Gojković u Titelu: Sveti Sava – simbol mira, mudrosti i sabornosti

RTV pre 6 minuta
Blokade graničnih prelaza dodatni udar za poljuljanu srpsku privredu

Blokade graničnih prelaza dodatni udar za poljuljanu srpsku privredu

Biznis.rs pre 6 minuta
Zašto nema Srbije u projektima EU vrednim 171 milion evra?

Zašto nema Srbije u projektima EU vrednim 171 milion evra?

Danas pre 31 minuta
Vučić sutra sa ambasadorom Ruske Federacije u Beogradu Aleksandrom Bocan-Harčenkom

Vučić sutra sa ambasadorom Ruske Federacije u Beogradu Aleksandrom Bocan-Harčenkom

Euronews pre 21 minuta