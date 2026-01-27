Da li rekonstrukcija Vlade koju je najavio Đuro Macut odlaže vanredne parlamentarne izbore?

Pravda pre 2 sata
Da li rekonstrukcija Vlade koju je najavio Đuro Macut odlaže vanredne parlamentarne izbore?

Prošlo je svega tri dana od kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio premijeru da treba da razmisli o smeni nekih ministara, a “revnosni” Đuro Macut je već najavio rekonstrukciju Vlade na proleće. S obzirom na to da Vučić uporno ponavlja da će vanredni parlamentarni izbori biti održani na jesen, glavno pitanje je da li je sve to moguće izvesti u tako kratkom roku i da li to znači da ćemo na birališta tek na proleće 2027, taman negde oko izložbe EXPO? Kada se uzme u obzir dosadašnja praksa SNS,

Direktno iz Davosa, gde je učestvovao na Svetskom ekonomskom forumu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je saopštio da će po povratku u Beograd prisustvovati tematskoj sednici Vlade, navodeći da će se na njoj razgovarati o svim ključnim pitanjima, uključujući i budućnost izvršne vlasti. Kako je i bilo najavljeno, u nedelju je održana sednica Vlade Srbije, kojoj su prisustvovali predsednik države, premijer Đuro Macut, predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, kao i
